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+7 (4932) 77-31-19
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ В ИВАНОВО

COREX
Профессионально отремонтируем неисправный компьютер или ноутбук
Подскажем стоимость устранения проблемы по телефону
COREX
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Мы перезвоним в течение 15 минут
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

СБОРКА КОМПЬЮТЕРОВ НА ЗАКАЗ

ВЫКУП КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

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MAPS
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НАШ АДРЕС

г. Иваново, ул. Лежневская, дом 114
Работаем без выходных с 11:00 до 20:00
+7 (4932) 77-31-19
+7 (915) 825-86-63
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НАША КОМАНДА
Юля
Работа с клиентами
Очень любит свою работу и ответственно относится к каждому клиенту
Максим
Основатель сервиса
Следит за порядком. Старается оставить и клиентов, и своих работников счастливыми
Максим
Главный мастер
Специалист высшей квалификации со стажем ремонта более 5 лет

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