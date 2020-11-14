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Организациям
+7 (4932) 77-31-19
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COREX
Ремонт
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ В ИВАНОВО
COREX
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4,8
4,8
4,8/5
НАШ АДРЕС
г. Иваново, ул. Лежневская, дом 114
Работаем без выходных с 11:00 до 20:00
+7 (4932) 77-31-19
+7 (915) 825-86-63
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Очень любит свою работу и ответственно относится к каждому клиенту
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Следит за порядком. Старается оставить и клиентов, и своих работников счастливыми
Максим
Главный мастер
Специалист высшей квалификации со стажем ремонта более 5 лет
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Компьютерная мастерская «COREX»
+7 (4932) 77-31-19
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+7 (915) 825-86-63
г. Иваново, ул. Лежневская, дом 114
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