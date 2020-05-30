С НАМИ ПРОЩЕ, ПОТОМУ ЧТО
1. Даём два года гарантии на новый ПК
Предоставим чек, гарантию на все работы и детали
Согласуем список и стоимость комплектующих до начала работ
2. Согласовываем детали до начала сборки
3. Обеспечиваем поддержку
Обеспечим онлайн-поддержку в гарантийный период, постгарантийную помощь и консультацию
Примем старый компьютер и комплектующие от 2011 года в Trade-In
4. Работаем с Trade-in
5. Возвращаем ништяки
Сохраним коробки и всё их содержимое: стикеры, подставки, плакаты, промокоды
Соберем и протестируем компьютер по чек-листу, исключим дефекты при сборке, нанесём долговечный термоинтерфейс
6. Исключаем брак
7. Правильно размещаем детали
Красиво и компактно уложим провода, корректно расположим комплектующие для охлаждения свежим воздухом
Поможем собрать эргономичное игровое или рабочее место, включая периферию, мебель и декор
8. Создаём уютное место «под ключ»