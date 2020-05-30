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СБОРКА КОМПЬЮТЕРОВ НА ЗАКАЗ В ИВАНОВО

Поможем подобрать подходящие детали с учетом ваших потребностей
Соберём ПК с двухлетней гарантией, исключим брак при сборке

С НАМИ ПРОЩЕ, ПОТОМУ ЧТО

1. Даём два года гарантии на новый ПК

Предоставим чек, гарантию на все работы и детали
Согласуем список и стоимость комплектующих до начала работ

2. Согласовываем детали до начала сборки

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3. Обеспечиваем поддержку

Обеспечим онлайн-поддержку в гарантийный период, постгарантийную помощь и консультацию
Примем старый компьютер и комплектующие от 2011 года в Trade-In

4. Работаем с Trade-in

5. Возвращаем ништяки

Сохраним коробки и всё их содержимое: стикеры, подставки, плакаты, промокоды
Соберем и протестируем компьютер по чек-листу, исключим дефекты при сборке, нанесём долговечный термоинтерфейс

6. Исключаем брак

7. Правильно размещаем детали

Красиво и компактно уложим провода, корректно расположим комплектующие для охлаждения свежим воздухом
Поможем собрать эргономичное игровое или рабочее место, включая периферию, мебель и декор

8. Создаём уютное место «под ключ»

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СОБЕРИТЕ СВОЙ КОМПЬЮТЕР МЕЧТЫ

Номер вопроса
Заполните контактные данные и мы сделаем вам лучшее предложение
Выберите комплектацию
Возможно выбрать несколько вариантов*
Собираем новый или Б/У ?
Ориентировочный бюджет сборки в рублях
6000
300000
Для каких задач собираем компьютер?
Возможно выбрать несколько вариантов*
Если играем, то с какими настройками?
Если играем, то в каком разрешении и ФПС?
Какие накопители выбираем?
Каким брендам отдать предпочтение?
Возможно выбрать несколько вариантов*
Важен низкий уровень шума компьютера?
Компьютер какого размера собираем?
При равной стоимости в каком корпусе собираем?
Основной цвет корпуса и комплектующих?
Срок сборки

ПРИМЕРЫ СОБРАННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Игровой компьютер

Стоимость: 110 000 руб.
Процессор: Intel Core i7-10700K 8 ядер 16 потоков
Оперативная память: 16 Гб DDR4 Corsair
Диск: SSD NVME A-DATA 256 Гб + HDD WD 1 Тб
Видеокарта: Palit GameRock GTX 1080 Ti 11 Гб
Особенности: Подсветка с дистанционным пультом управления, система водяного охлаждения

Б/У Игровой компьютер

Стоимость: 23 000 руб.
Процессор: Intel Core i5-4440 4 ядра
Оперативная память: 16 Гб DDR3 Kingston
Диск: HDD WD Blue 1 Тб
Видеокарта: Palit Dual GTX 1060 3 Гб
Особенности: Гарантия от мастерской, 100 FPS в World of Tanks на ультра настройках в FHD
Стоимость приводится для примера и актуальна только на момент продажи компьютера
Стоимость приводится для примера и актуальна только на момент продажи компьютера

Новый домашний ПК

Стоимость: 31 500 руб.
Процессор: Intel Core i3-10100 4 ядра 8 потоков
Оперативная память: 16 Гб DDR4 Crucial
Диск: SSD SATA Crucial 240 Гб + HDD 1 Тб WD
Видеокарта: Intel UHD 630
Особенности: Гарантия 2 года, OEM-лицензия Windows 10 Pro, подсветка на передней панели
Стоимость приводится для примера и актуальна только на момент продажи компьютера

ГАЛЕРЕЯ НАШИХ СБОРОК

НАШ АДРЕС

г. Иваново, ул. Лежневская, дом 114
Работаем без выходных с 11:00 до 20:00
+7 (4932) 77-31-19
+7 (915) 825-86-63