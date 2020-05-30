С НАМИ ПРОЩЕ, ПОТОМУ ЧТО

1. Даём два года гарантии на новый ПК

Предоставим чек, гарантию на все работы и детали

Согласуем список и стоимость комплектующих до начала работ

2. Согласовываем детали до начала сборки

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3. Обеспечиваем поддержку

Обеспечим онлайн-поддержку в гарантийный период, постгарантийную помощь и консультацию

Примем старый компьютер и комплектующие от 2011 года в Trade-In

4. Работаем с Trade-in

5. Возвращаем ништяки

Сохраним коробки и всё их содержимое: стикеры, подставки, плакаты, промокоды

Соберем и протестируем компьютер по чек-листу, исключим дефекты при сборке, нанесём долговечный термоинтерфейс

6. Исключаем брак

7. Правильно размещаем детали

Красиво и компактно уложим провода, корректно расположим комплектующие для охлаждения свежим воздухом

Поможем собрать эргономичное игровое или рабочее место, включая периферию, мебель и декор

8. Создаём уютное место «под ключ»

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